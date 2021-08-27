Недавно назначенный послом Украины в Афганистане (и по совместительству посол в Таджикистане) Василий Серватюк рассказал, сколько граждан Украины остается в захваченной талибами стране. По его данным, таких 230 человек.

Слова дипломата приводит LB.ua.

Серватюк сообщил, что к 27 августа из Афганистана тремя украинскими эвакуационными рейсами были эвакуированы более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранцев. 20 граждан вывезли международные партнеры Киева.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Из этих людей всего две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе. Остальные - этнические афганцы, имеющие в Украине родственников", - сказал посол.

Серватюк добавил, что после взрывов в аэропорту Кабула эвакуация существенно осложнилась. Все причастные к ней службы разных стран вносят коррективы в свои планы и графики полетов. Кроме того, увеличится срок от прилета судна до доставки граждан на него.

При этом посол заверил, что у украинской стороны есть эффективные маршруты эвакуации граждан без использования аэропорта как места сбора.

Между тем в США ждут новых атак у кабульского аэропорта.

А пока боевики движения "Талибан" предложили Турции взять на себя управление воздушной гаванью, которая осталась единственным местом в Афганистане, через которое можно покинуть страну.