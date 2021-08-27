Боевики движения "Талибан" предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула, где в последствии терактов число погибших уже более ста человек.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" ссылаясь на интервью президента Турции.

Источник сообщает, что талибы предложили турецким властям управлять аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения по этому вопросу.

В то же время президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они понимают возможность проведения переговоров с талибами, но в Турции "не будут спрашивать, где и как проводить данное собрание".

Также президент Турции сказал, что эвакуация контингента ВС Турции, который служит в Афганистане, пока продолжается, но закончится в ближайшее время.

Эрдоган оценил серию терактов, которые произошли в Кабуле, назвав это трагедией. Во время взрывов погибли более ста человек.

Мы писали, что в Кабуле прогремели семь взрывов, седьмой из которых был под контролем США. Напомним, что "Талибан" считает виновными во взрывах в аэропорту Кабула США и их союзников.