В Афганистане число погибших людей во время взрывов у аэропорта Кабула, которые произошли вчера, 26 августа, возросло до "почти 200".

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя здравоохранения пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что число погибших среди населения Афганистана выросло почти до 200 человек.

К тому же, одно из медучреждений, больница Вазир Акбар Хан в центре Кабула, сообщила, что в нее были доставлены тела 145 убитых.

По данным The Wall Street Journal, это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане.

Ранее "Страна" сообщала, что талибы возложили вину за взрывы в аэропорту Кабула на США и их союзников. По мнению спикера талибов, создавшие в Афганистане беспорядок несут ответственность за все подобные инциденты.

В свою очередь, в американских СМИ появилась информация о том, что за взрывами стоят террористы-смертники из "Исламского государства". Один взорвал себя около 17:00 по местному времени возле главного входа в аэропорт Abbey Gate. Второй взрыв произошел возле отеля Baron, примерно в 300 метрах от места первого.

Также напомним, что после атаки террористов возле аэропорта Кабула погибли 12 военных США и ранены 15. В Пентагоне рассказали, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у главного входа в аэропорт Abbey Gateворот и возле гостиницы Baron.