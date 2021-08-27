Белый дом прогнозирует несколько "самых опасных" дней в аэропорту афганской столицы, где накануне произошла серия терактов с многочисленными жертвами. Группа национальной безопасности США не исключает вероятности новой атаки и об этом доложено президенту Джо Байдену. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки сообщает Национальное общественное радио США.

"Следующие несколько дней этой миссии будут самым опасным периодом на сегодняшний день", - заявила Джен Псаки во время брифинга.

По ее словам, эвакуация из Кабула продолжится, несмотря на вероятность нового нападения. Официальные лица "принимают меры максимальной защиты в кабульском аэропорту".

По данным Wall Street Journal, в результате вчерашней серии взрывав возле аэропорта Кабула погибли почти 200 человек. Только одна клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших. Также жертвами теракта стали 13 американских военнослужащих.

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