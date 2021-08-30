После того, как встречу президентов США и Украины сдвинули по времени уже в третий раз (с 31 августа на 1 сентября - Ред.) посол Украины Оксана Маркарова раскрыла некоторые детали предстоящего визита Владимира Зеленского за океан.

Об этом она написала в сети.

"Мы с командой посольства и Офисом Президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию.

Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала Оксана Маркарова.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Шоу для Байдена" рассказала о том, почему за три дня до визита Зеленского в США обострились бои на Донбассе.