Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает критиковать политику президента Украины Владимира Зеленского по санкциями СНБО.

В эфире "Интера" он высказался о секретаре СНБО Алексее Данилове.

Разумков сказал, что готов предоставить трибуну Верховной Рады Данилову, чтобы тот показал пальцем на нардепов, на которых оказывают давление олигархи.

По словам спикера, если этого не произойдет, придется извиняться перед народными депутатами и украинским парламентом.

"Идти путем домыслов, безосновательных обвинений, или как говорят "без суда и следствия" — это точно не мой формат работы. Возможно у аппарата СНБО в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, что нет", — сказал Разумков.

Напомним, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны на заседании ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий день соответствующий указ подписал президент Зеленский.

По данным источников "Страны", за решение о введении санкций против Игоря Гужвы, а также против Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий не голосовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Уже 24 августа Дмитрий Разумков во время своего выступления в парламенте в ходе торжественного заседания заявил, что не будет поддерживать традиции "политического самодурства" и автократии.