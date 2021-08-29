Юрист из Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой прокомментировал блокировку властями сайта "Страны" после введения санкций СНБО против главного редактора Игоря Гужвы и компаний-учредителей. По его словам, закон о санкциях не предполагает блокировку сайтов, а потому она является незаконной.

Об этом правовед сказал изданию LIGA.net .

По словам Дворового, заблокировать интернет-ресурс можно лишь в трех случаях:

по решению суда провайдеры обязаны блокировать страницы, распространяющие детскую порнографию;

по закону об авторском праве можно прекратить доступ к определенным данным сайта, но не сайта в целом;

по закону об азартных играх профильная комиссия может требовать от провайдера заблокировать сайты, предоставляющие безлицензионные услуги по азартным играм.

Юрист сделал вывод, что любое решение о блокировке сайта сомнительно с точки зрения законности.

"Мы можем соглашаться, что контент этих сайтов несет угрозу нацбезопасности, но по действующему законодательству их блокировка противоправна", - сказал Дворовой.

Существует профильный закон о санкциях, предусматривающий 24 вида ограничений, среди которых ближе всего к блокированию "ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг". Также в списке санкций есть еще 25-й пункт под названием "Санкции, соответствующие принципам их применения". Такими принципами, согласно закону, считаются законность, прозрачность, объективность, соответствие цели и эффективность.

Однако Дворовой сомневается в правильности использования 25-го пункта применительно к блокированию сайтов. К тому же юрист расценивает блокировку домена "Страны" до подписания указа президента о вводе санкций СНБО как нарушение принципа правовой определенности.

"Потому что ты выполняешь подковерное указание государства, а не нормативно-правовой акт, опубликованный надлежащим способом", – объяснил Дворовой.

Также в Украине нет законодательной базы, регламентирующей, каким образом сайты должны блокироваться. В результате каждый провайдер ищет собственное техническое решение.

По мнению Дворового, продолжать блокировку сайтов без изменения законодательства – значит нарушать статью 10 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую свободу выражения взглядов. Но и после изменения законов все введенные до этого санкции должны быть пересмотрены.

По его словам, в глобальной перспективе блокировка сайтов через наложение санкций СНБО "открывает ящик Пандоры" - через 5-10 лет дела могут дойти до ЕСПЧ, и Украина будет вынуждена платить значительные компенсации, считает юрист.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как СНБО принимает свои решения. По нашим данным, многие члены органа толком даже не знают, за что голосуют.

Мы также приводили реакцию европейских структур на санкции против "Страны".