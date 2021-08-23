Национальная комиссия по связи потребовала у провайдеров заблокировать доступ к новому адресу "Страны" - сайту strana.news. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против нашего издания и заблокировал его основной сайт - strana.ua.

Отметим, что в указе президента не говорится, что нужно блокировать адрес strana.news - там говорится только о strana.ua. Таким образом Нацкомиссия связи превысила свои полномочия.

"Страна" будет подавать в суд на решение регулятора и требовать компенсации убытков.

Так, днем 23 августа сайт strana.news уже перестал открываться у пользователей провайдера "Воля". При попытке зайти читатели видят сообщение о том, что доступ на ресурс заблокирован в соответствии с указом Зеленского №376/ 2021 от 20 августа.

Подобные сообщения получают и пользователи "Киевстара". Правда, этот провайдер ссылается не на указ президента №376/ 2021, а на указы №133/2017, №126/2018, №82/2019. Все эти документы были подписаны еще Петром Порошенко и тоже касаются персональных санкций, которые вводились в 2017, 2018 и 2019 годах, но не касались ни "Страны", ни блокировки сайта.

Как теперь читать "Страну"

1. Через VPN и Tor

Несмотря на блокировку сайта через украинских провайдеров, его все равно можно читать через VPN. Он открывается, как заблокированная ранее соцсеть Вконтакте или поисковик Яндекс.

То же самое происходит, если скачать браузер Tor. Он есть как для персональных компьютеров, так и для смартфонов. Программа бесплатна и не содержит рекламы.

Здесь мы публикуем быструю аналитику по всем ключевым вопросам и главные новости дня. А также видео и фото-репортажи с улиц Киева и других городов.

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5. В ТикТок

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Напомним, "Страна" писала о том, что 20 августа СНБО принял решение ввести санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны". Оно не подкреплялось никакими доказательствами, также не были предъявлены подозрения или обвинения.

После этого в Украине начали блокировать сайт "Страны", не дожидаясь обнародования указа Зеленского о введении в силу решения СНБО.

"Страна" переехала на новый адрес - strana.news, мы уже рассказывали, как и где нас можно читать, если заблокируют и его.