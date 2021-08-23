Сегодня, 23 августа, в КВЦ Парковый проходит саммит "Крымской платформы". Перед мероприятием корреспондент "Страны" встретила главу СБУ Ивана Баканова и спросила, почему в отношении интернет-газеты и ее главреда Игоря Гужвы ввели санкции.

Глава СБУ проигнорировал этот вопрос и ушел.

Напомним, СНБО на заседании в пятницу, 20 августа, ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". В этот же день сайт начали блокировать - не дожидаясь даже публикации указа президента Украины Владимира Зеленского о введении ограничительных мер в действие.

Офис президента опубликовал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны" на следующий день, 21 августа.

"Страна" писала о том, что главред "Страны" Игорь Гужва будет в суде оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания, поскольку они были введены без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений. Работа по оспариванию указа начнется уже на этой неделе.

Также сообщалось, что сайт "Страны" уже переехал на новый адрес, который доступен в Украине. Мы писали о том, как и где нас читать, если его тоже заблокируют.