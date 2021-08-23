20 августа решением СНБО были введены санкции в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и наших компаний-издателей.

В этот же день был заблокирован наш сайт. Сейчас он доступен по новому адресу - Strana.news. Игорь Гужва будет оспаривать санкции в суде.

Мы решили поинтересоваться, что думают об этих санкциях киевляне. Также граждане высказали мнение, к чему могут привести подобные действия власти. Ниже - тестовая и видеоверсия опроса.

"Альтернативная точка зрения должна быть безусловно"

"Очень негативно. Очень мне это не нравится. Всем от этого только сложнее всем будет. Хочется всем перемен к лучшему, но пока эта власть много ошибок допускает из-за непрофессионализма. Надо критиковать власть. Критика должна быть правильной", - считает женщина.

"Всю жизнь люди, которые слышат в свой адрес критику, должны делать правильные выводы. И ни в коем случае не озлобляться, а именно делать правильные выводы. Хорошего ничего не будет, если закроют все оппозиционные ресурсы. Станет государство самое отсталое, с которым никто не будет считаться, никто не будет уважать", - высказала свое мнение киевлянка.

"Отрицательно и только. Вообще то, что у нас творится в стране - отрицательно. Нет, много положительно есть, много нового, неизведанного особенно для людей такого возраста, как я. Альтернативная точка зрения должна быть безусловно, обязательно. А иначе как? Иначе мы вообще скатимся вниз. А власть - верхушка - все делает для того, чтобы они жили хорошо. А до остальных им дела нет", - ответила на наш вопрос женщина.

"Здесь у каждого человека есть право голоса. И у таких медийных людей, журналистов, всех корреспондентов должно быть право голоса обязательно. Разрешать это невозможно. Это все равно, что завязать рот живому человеку. Этого не нужно делать. Это мое личное мнение", - говорит киевлянка.

"Власть нужно обязательно критиковать и хватить. Если человек заслужил критику или похвалу, нужно это делать обязательно. Если есть за что, нужно критиковать и не бояться этого. Нужно поднимать народ, приходить к власти и спрашивать, какое они имеют право это делать. Они не имеют ничего нам запрещать или принуждать. Свободная страна со свободными правами", - отметила женщина.

"Плохо отношусь. Все, что нарушает мои права, мне не нравится. К чему это может привести? К возмущению, наверное. Если закрыть рот всем оппозиционным СМИ, мы станет похожи на диктаторскую страну", - считает женщина.

"Власть это делает, что удержать под контролем, не давать возможности инакомыслию проявить себя. Страх [у власти]. Итог всего этого - возмущение людей. Может быть, жесткое, может, нет. Чем жестче власти будут вести себя, тем больше будет возмущения. Украинцы не привыкли, когда их подавляют", - уверена киевлянка.

"Очень отрицательно отношусь. Потому что все ведь говорят, что мы демократичная страна. Поэтому каждый канал, каждый ресурс имеет право голоса, мнение. Я бы не хотела, чтобы в нашей стране национализм превращался в нацизм. А, кажется, где-то так оно и происходит. Увы", - разочаровала женщина.

"На "Страну" я подписана. "112-й" люблю. Может, многим не понравится, но это был мой любимый канал, его закрыли. Но все будет хорошо, всем мира. Чтобы у всех все получилось", - сказала она.

"Власть надо критиковать. Она совсем распоясалась"

"Отрицательно отношусь. Не хочу я, чтобы они [власть] так делали. Про [санкции против] "Страны" я не слышала, но власть мне нравится. Они хотят нас смирно поставить и вести, как овец. Плохая власть. Надо ее критиковать, чтобы она маленько себя удерживала. Она вообще распоясалась", - ответила киевлянка.

"Думаю, это плохо. А про что рассказывают на этой интернате-платформе ["Страна"]? Власть нужно критиковать. Возможно, говорят неправду. Но если говорят правду, я негативно отношусь [к санкциям]. Потому что люди должны знать правду - все должны относиться к этому хорошо", - считает девушка.

"Если закрыть оппозиционные СМИ, мы превратимся в Северную Корею, где все запрещено. Только пять видов причесок и три вида одежды. Это мое мнение. Каждый имеет право знать правду, какие у нас проблемы в стране. И их надо решать, а не скрывать", - сказала она.

"Я - за [санкции против "Страны"]. Если бы войны не было, тогда другое дело. А поскольку в стране война, то тут надо быть категоричным. Я так считаю. Спасибо", - сказала женщина, которая оказалась единственной в опросе, кто поддержал санкции против "Страны" и Игоря Гужвы.

"Очень негативно отношусь. Это преследование свободы слова в нашей стране. Все имеют право на свой голос. Если убрать все СМИ с альтернативной точкой зрения, это будет авторитарная страна. Нельзя одно мнение, нужна альтернатива", - уверен мужчина.

"Отрицательно отношусь. Это неконституционно абсолютно. Решением СНБО... Это совещательный орган. Я не считаю это правильным. Это неправильно. Мы превратимся в тоталитарный режим. Фашизмом попахивает как-то, как по мне. Свобода слова должны быть, свобода мнений. Демократия должна быть демократией, а не выборочно", - считает мужчина.

"Я думаю, что власть хочет, чтобы другие люди не могли говорить не просто на кухне, а именно массово. И высказывать точку зрения, альтернативную той, которая есть у них сейчас. Либо [власти хотят] прикрыть какие-то свои грехи - то, что они не могут сделать или не хотят. Либо хотят, чтобы люди двигались в каком-то нужном им русле, а не выбирали сами для себя", - категоричен киевлянин.

"Негативно отношусь, потому что должно быть инакомыслие - альтернативная точка зрения по любому поводу. Если убрать все СМИ, которые критикуют власть, возможен тоталитарный режим. Ранее многие сферы человеческой деятельности контролировались. Почему бы не пойти по этому пути обратно - с их точки зрения, уточняю", - считает киевлянин.

"Решение СНБО вообще незаконно"

"СНБО вообще незаконно [это делает]. Надо через суд. Зеленского спрашивайте. Я отрицательно к этому отношусь, к запретам. Власти можно постоянно хватить, а толку. От критики больше толку. Как говорят, что уже живет в Евросоюзе. Я не чувствую себя в Евросоюзе",- сказал нам мужчина.

"Если закрыть все оппозиционные СМИ, мы превратимся в Советский Союз. Ничего не надо закрывать. Если оно, конечно, человеконенавистничество, надо закрывать - есть же много всяких дураков. Надо с умом подходить, а ума нету", - сетует киевлянин.

"Отрицательно. Про "Страну.юа" знаю. Я за свободу слова. Неважно, чья это свобода, чье это слово. Каждый должен свое мнение предоставить и каждый должен его услышать. А если народ умный, он сам разберется. Цель власти [введением санкций] остаться у власти", - уверен киевлянин.

"Превратимся в маленькое государство, где будет один диктатор-феодал. Мы вернемся к феодализму, когда будет один великий и могущественный, и все будут ему поклоняться. Не знаю, в какую это можно будет завернуть современную обертку. В любом случае, это будет откат назад очень большой", - считает женщина.

"Критика власти, конечно, должна быть в любом государстве. Потому что это дает возможности власти посмотреть, что она делает не так. Как только уходит критика, это становится некой империей. И, если власть боится критики, это слабая власть. Власть, которая опирается на принципы, на какую-то идеологию, фундамент, она критики не боится. Наоборот, она пытается использовать эту критику, чтобы что-то изменить, улучшить. У этой власти нет фундамента. И она, узурпировав власть, пытается ее удержать, как может", - подытожила киевлянка.

"Это беспредел. Этого не должно быть, я считаю. Мы прекратимся в маленькую Африку, страну третьего мира. Власть критиковать нужно, потому что не все коту масленица. Чтобы они не рисовали себе такие большие зарплаты, премии. Нужно критиковать. Потому что, как говорили в старые-добрые времена, депутат - слуга народа. То есть наша власть - это наши слуги. Они об этом забывают, к сожалению. Но мы должны бороться", - сказал мужчина.

"Если СМИ закрывают - это диктатура"

"Это не свобода слова явно. Мы превратимся в какую-то тоталитарную державу, которая всем будет навязывать свое мнение", - считает женщина.

"Негативно, понятно дело, отношусь. Я просто не слышал, что кого-то закрыли. Про "Страну.юа" слышал. Однозначно негативно отношусь, потому что я - за свободу слова. В последние время с этим не так, как хотелось бы. Если закрыть все оппозиционный СМИ, наша страна превратится в Беларусь или в Россию, а этого не хотелось бы. У нас свой путь должен быть. А свобода слова - часть этого пути, чтобы наша страна двигалась", - сказал мужчина.

"Оппозиция всегда должна быть, потому что за счет критики рождается более оптимальное решение. Я считаю, что всегда должна быть какая-то сила, которая противостоит. И всегда из этого рождается новое решение. Правильно говорят: в споре рождается истина", - говорит киевлянка.

"Критика должна быть. Если не критиковать, власть будет делает то, что хочет. Если никто не будет критиковать, будет только то, что они хотят", - уверена она.

"Отрицательно отношусь. Будет еще хуже, чем есть. С этим надо бороться", - кратко ответила киевлянка.

"Я вообще против цензуры в любом виде. Но в последнее время за новостями не слежу - надоело. Уже не один раз пытались закрывать оппозиционные ресурсы на протяжении последних 20-30 лет... [Сейчас] вряд ли получится", - сказал нашему корреспонденту мужчина.

"Не надо ничего закрывать. Нужно давать возможность людям думать самим. Больше ничего не могу сказать. Это плохо. У нас-то суда нет. У нас это в зачаточном состоянии", - думает женщина.

"Негативно отношусь. Оппозиция всегда была и она должна быть. А что, мы должны только за власть быть? Много чего не нравится из того, что сейчас делает власть. Очень много. И поднятие тарифов, и цен, и снижение заработной платы - это все негативно влияет на психологическое состояние людей", - ответила киевлянка.

"Это же не советские времена, когда мы должны были поднимать руку по указке. Сейчас каждый имеет свое мнение и каждый имеет право высказываться", - считает она.

"Конечно, отрицательно. Потому что оппозиция, альтернативное мнение всегда должно присутствовать. Если закрывают, это уже диктатура идет", - ответил нам мужчина.

"Все понимают, что идет очень много плохого. И протестовать невозможно против этого. Нету таких сил, которые бы могли что-то донести о жизни простых людей. Вот кто может донести до наших высших, умных, разумных правителей о жизни обычных людей? Только вы, наверное. На вас вся надежда. Если закрыть все оппозиционные СМИ, что будет? Можно почитать все про Афганистан. Средневековье", - сказала киевлянка.

Видеоверсия опроса киевлян о санкция против "Страны":