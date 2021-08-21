Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против него и издателей "Страны".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Почитали Указы. Будем оспаривать в суде. И по мне, и по моей бывшей жене Ане Солнцевой, и по директору Любе Лукашиной и по компаниям-издателям "Страны". Со следующей недели начинаем работу.

Полностью противоправный, противоречащий Конституции. Внесудебная расправа. Без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений.

Суть Указа - блокирование сайта. Это самое основное.

Там ещё прописали соцсети, но это не особо важно. Ни страницы в Телеграме, ни ФБ в Украине отдельно заблокировать нельзя. Только либо целиком сервис, либо обращаться в саму соцсеть с требованием заблокировать. Но это процесс...

Так что пока все в соцсетях работает.

Главный удар - по сайту "Страны", который вчера как раз заблокировали, но мы уже переехали на новый домен.

Напоминаю - strana.news. И он в Украине пока не заблокирован. Остаёмся с вами", - написал Игорь Гужва.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Ранее Игорь Гужва подробно рассказал о причинах введения санкций СНБО против себя и издания.