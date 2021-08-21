Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский считает, что прежде чем вводить санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и самого издания, нужно предоставить доказательства нарушения закона и передать их в суд.

Об этом экс-министр написал на своей странице в сети в субботу, 21 августа.

"Если издание Страна.ua действительно антиукраинское - докажите это в суде и мы будем уважать решение власти. Вместо этого - сплошные "если" и никаких судов! Нам рассказывают о каких-то тайных доказательствах, которым мы должны верить. Но мы имеем достаточно оснований, чтобы не верить", - написал Уманский.

Кроме того он обратился и к противникам нашего издания, которые могли обрадоваться введенным санкциям. Ведь власть не должна закрывать оппозиционные СМИ и оставлять себе полный информационный контроль - это даст возможность транслировать ложную информацию.

"Ошибка думать, что закрывают (сажают, расстреливают) только тех, кто "заслужил". Это не так. Убирают тех, кто мешает. И сегодня это они, а завтра можем быть мы или кто-то, кто нам нравится", - резюмировал экс-министр.

Напомним, СНБО вчера ввел санкции против главреда интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужвы и компаний-издателей. Сегодня президент Зеленский подписал указ о введении санкций в силу. "Страна" публикует все подробности в обновляемом материале.

Тем не менее наше издание продолжает работать, мы подробно написали о том, как теперь читать новости "Страны".