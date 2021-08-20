По данным источников "Страны", на заседании Совета национальной безопасности и обороны 20 августа не приводили никакой конкретной и детальной информации, на основании которой были введены санкции против главреда нашего издания Игоря Гужвы и компаний-издателей.

На мероприятии прозвучали только общие слова об угрозах национальной безопасности. Никаких деталей никто не озвучил.

Также, по данным "Страны", за решение о введении санкций против Игоря Гужвы, а также против Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий не голосовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Между тем интернет-провайдеры уже начали ограничивать доступ к сайту "Страны". На этот случай мы рассказывали, где нас можно читать.

Также мы приводили комментарии журналистов, юристов, политиков и профильных экспертов по поводу решения СНБО. Например, ведущий телеканала "Наш" Артём Никифоров расценил санкции как открытую попытку давления на свободу слова, чтобы "вывести журналистов в русло провластной риторики".

А в партии "Оппоплатформа" в связи с санкциями СНБО заявили об установлении в Украине дремучей диктатуры Зеленского.