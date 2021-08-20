Василий Голованов, ведущий телеканала "Украина 24" прокомментировал санкции против "Страны" и главреда издания Игоря Гужвы.

"По СНБО. Нужен ли Президенту инструмент оперативного влияния - наверное нужен. Должны ли решения СНБО со временем подкрепляться результатами работы правоохранительных органов и решениями судов - обязательно. Можно ли применять инструмент СНБО к СМИ - однозначно нет. Нельзя топором делать операцию на голосовых связках. Защититься от дикого зверя или нарубить дров можно, а операцию - нельзя.

По "Стране": у меня нет вопросов к редакционной политике "Страны". Более того, закладка "Страны" у меня в браузере и часто я черпаю информацию именно на страницах вашего ресурса", - сказал Голованов.

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на неозвученных "данных СБУ". Также он сказал, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!", - написал в соцсети Игорь Гу