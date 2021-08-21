В субботу, 21 августа, народный депутат Андрей Деркач отреагировал на введенные против него санкции СНБО. По его словам, подобное решение было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Когда ларечник, зоолог, комедианты и набранные по объявлению в газете депутаты и министры собираются вместе, получается СНБО. Когда хозяевам аборигены должны привезти дары, получаются санкции. А когда все они еще и при этом плюют на законы, получается военный грузовой самолет, где кто-то летит домой и внутри; а кто-то — из дому и на крыле", - написал он.

При этом, утверждает Деркач, жители Сумской области, представителем которой он является в Верховной Рады, "клали большое народное вето" на решение и его авторов.

"Через 10 дней Зеленский поедет за океан не с пустыми руками, а с подношением. Мол, вот санкции на Деркача, Джозеф Роббинетович. Тот, который ваши темы по торговле с Бурисмой все поднял. А еще ваши разговоры с Порошенко о повышении тарифов на 100% для украинцев обнародовал. Ну тот, который факты международной коррупции и внешнего управления вскрыл? Санкционный теперь! Мол, лично похлопотал", - добавил нардеп.

По словам парламентария, о коррупции семьи Байденов и Бурисмы уже знает весь мир, а подобные решения СНБО лишь усиливают внешний контроль над Украиной. А наложив санкции еще и на блогеров с журналистами, власть просто подписала себе приговор.

Напомним, вчера на заседании СНБО были введены новые санкции. Под ограничения попал сайт "Страна" и его главред Игорь Гужва. Также под санкциями оказались Ольга и Анатолий Шарий и нардеп Андрей Деркач.

Мы писали о том, что сайт "Страны" переехал на новый адрес и снова доступен в интернете.