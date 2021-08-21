Юрист, бывшая министр юстиции и экс-народный депутат Елена Лукаш прокомментировала очередные санкции СНБО, которые были направлены против издания "Страна".

Свое мнение политик высказала в Фейсбуке.

Как и многие другие комментаторы, Лукаш считает санкции цензурой президента.

"Цензура от Зеленского - знак вашего качества, уважаемые журналисты. Это демонстрация страха и неуверенности. Паники и отчаяния. Подобные внесудебные расправы, цензура, нарушение принципа свободы слова, принципа законности, права на судебную защиту, принципа индивидуальной юридической ответственности - это бумеранги. И они обязательно больно ударят по распоясавшемуся самодуру. СМИ его породили - СМИ его и убьют. Держитесь и не ослабляйте хватку", - призвала Лукаш журналистское сообщество.







По информации источников "Страны", санкции против издания были введены совершенно безосновательно, после общих слов о некоей угрозе нацбезопасности. В чем она состоит, на заседании СНБО не конкретизировалось.

Как мы сообщали, в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" принятые СНБО меры образно назвали "пинком украинской демократии накануне тридцатилетия независимости".