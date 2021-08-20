На введение санкций СНБО против главреда "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей сайта отреагировал адвокат матери убитого шесть лет назад писателя Олеся Бузины Артем Захаров. По его словам, это ограничение является "неадекватным и нечеловеческим".

"Любые санкции - это незаконно, особенно в данной ситуации. У нас нет закона, который позволяет вводить санкции в таком формате. Абсолютно не поддерживаю такое решение и это однозначно. Оно является ограничением - неправильным, неадекватным и нечеловеческим", - заявил Артем Захаров.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что введены санкции против директора предприятия Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

Ранее "Страна" писала о том, что ведущий телеканала "Наш" назвал санкции СНБО против "Страны" попыткой подчинить журналистов власти.

Также мы сообщали, что главред "Страны" Гужва назвал введение СНБО санкций против него и издания "оценкой нашей работы".