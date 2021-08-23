После введенных в отношении "Страны" и главного редактора издания Игоря Гужвы санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины, свою поддержку нам решили выразить коллеги из Латинской Америки.

Статью о блокировке "Страны" пишет Pressenza.

"С географической удаленностью, но с большой исторической и человеческой близостью, мы с тревогой наблюдаем, как продолжается ухудшение ситуации с правами человека и журналистскими свободами в Украине, стране, которая дала миру столько великих писателей, ученых, художников и мыслителей. Мы не можем не видеть, как в последние годы эта прекрасная страна, известная самыми плодородными землями в Европе и непревзойденным геополитическим положением, становится добычей международных экономических групп, тех самых, которые на протяжении десятилетий грабили и оставили без людей самые богатые страны в Латинской Америке.

Политическая власть в Украине с теми же демагогическими аргументами, которые мы очень хорошо знаем из нашей истории, продолжает поддерживать разрушение социального государства, прекращение образования, культуры, науки, здравоохранения и, между прочим, уничтожение исторической памяти наших народов.

С помощью оруэлловского воззвания к патриотизму самые непатриотические и патриотические силы, уполномоченные иностранными державами, развязывают гражданские войны и преследуют всех, кто противостоит им. Как и в самых богатых странах Латинской Америки, украинские улицы находятся под контролем военизированных группировок, которые создаются и контролируются государством для защиты интересов истинных владельцев бизнеса, а национальные правительства - со всей своей риторикой о независимости - они просто менеджеры.

Из этой хорошо известной нам логики, из нашего собственного исторического опыта, мы понимаем жестокую кампанию цензуры, которую правительство Владимира Зеленского развязало против всей оппозиции и независимых СМИ в стране. После закрытия трех основных оппозиционных телеканалов в феврале этого года, украинское правительство теперь запрещает основную независимую газету "Страна.ua", которая в последние месяцы была основным, а иногда и единственным источником информации для миллионов жителей страны.

Ее главный редактор, известный украинский журналист Игорь Гужва, уже был заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению, а несколько лет назад в результате кампании постоянного давления, клеветы и угроз он был вынужден уехать за границу. И снова политическая цензура применяется без малейшего юридического оправдания, а "санкции", налагаемые правительством против самих граждан и их СМИ, являются высшим пренебрежением к Конституции и демонстрируют абсолютное правовое незнание. Аплодисменты цензуре или соучастие в молчании со стороны других украинских СМИ станут страницами позорной истории страны.

Из Латинской Америки мы осуждаем цензуру и преследование наших коллег из Strana.ua и других СМИ в Украине, мы выражаем всю нашу поддержку этому праву на существование и свободное осуществление журналистской деятельности и призываем к международной солидарности", - пишет в своем материале Pressenzа.

Напомним, 20 августа СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". "Страна" публикует все подробности в обновляемом материале. Уже 21 президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Однако, Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против него и издателей "Страны".