Санкции против "Страны" и Игоря Гужвы прокомментировал телепродюсер Лаврентий Малазония, член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Честно говоря мне сложно представить себе, что именно замышляли те, кто вводил эти санкции против Игоря Гужвы и "Страны". По-моему они нашли поле бумерангов, ну и начали их швырять куда не попадя! При этом у аборигенов уроки метания оных не брали.

Попасть в цель не получается, ну тогда стая бумерангов прилетит к запустившим их. Как и задумано конструкцией. Но это будет важно потом. Позже. Тогда и будет весело!

Сейчас важнее, как мы к этой истории относимся! Умных, коих немало, и не "любящих" Гужву посещают умные мысли. Местами даже глубокие мысли. Что, так или иначе, приведет к каким-то действиям. А пока молчат.

А вот глупые и патологически жадные исполняют свой старый танец "Выскочим из трусов" с радостными криками "ЙЕС- Гужву распяли".

Кстати, напоминают тех несчастных, что привязали себя к шасси С-17 в кабульском аэропорту - к ним тоже прилетит, но уже нечто схожее американской FARA об иноагентах и слетят они с того шасси с криками из трех других букв!

Не думаю, что Игорь и его оркестр особо горюют- в этом нет особого смысла! Будут играть дальше, зрителей будет больше и не удивлюсь, если в особой ложе будуть сидеть "бумерангисты" с перевязанными головами!".

Напомним, ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Как сообщалось, Игорь Гужва подробно рассказал о причинах введения санкций СНБО против себя и издания.

Также мы писали, что депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич назвал санкции против "Страны" наступлением на свободу слова.