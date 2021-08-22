Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич раскритиковал санкции, введенные СНБО против сайта "Страна" и ее главного редактора Игоря Гужвы.

Об этом передает его пресс-служба в Facebook.

"Просматривая утреннюю прессу увидел, что один из наиболее читаемых не только мной, но и многими украинцами ресурс СТРАНА.UA не открылся. Безусловно, я связал это с вчерашним решением СНБО. Уверен, что журналистский коллектив найдет возможность продолжить работу и обеспечить Конституционное право наших граждан получать информацию. Решение о закрытии сайта СТРАНА.UA, которое стало следствием санкций против Игоря Гужвы, я считаю наступлением на свободу слова и противодействием журналистской деятельности", - написал он.

По словам Шуфрича, власть понимает критичность своего положения. Поэтому пытается не допустить возможности, чтобы люди знали правду.

"Я неоднократно говорил, что, как в Украине, так и за ее пределами, власть никогда не выигрывала войну с журналистами. Развернув враждебную кампанию против свободы слова украинцев, зе-власть обречена на проигрыш", - добавил он.

В связи с последними событиями Шуфрич решил выразить свою поддержку сайту.

"Выражаю свою солидарность журналистам СТРАНА.UA и надеюсь, что та информация, которая вызывала интерес у украинцев своей прозрачностью, объективностью и своевременностью будет доступна в информационном пространстве. Правда за вами, а значит - и победа!", - резюмировал нардеп.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Ранее Игорь Гужва подробно рассказал о причинах введения санкций СНБО против себя и издания.