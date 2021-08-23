В понедельник, 23 августа, в День саммита "Крымской платформы" журналист "Страны" Юлия Корзун встретила около входа на конференцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Наш корреспондент спросила, почему они ввели санкции против "Страны" и главного редактора Игоря Гужвы. И осознаёт ли Данилов, что за такие действия он рано или поздно окажется в тюрьме.

"Вы мне угрожаете?" - спросил Данилов, а затем добавил: Девочка, читайте закон".

Напомним, Юлию Корзун не допустили на саммит Крымской платформы, несмотря на то, что она были в списках. Ее аккредитацию Офис президента отменил, аргументировав "событиями пятницы".

В пятницу СНБО ввел санкции против главного редакторы "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. В тот же день сайт заблокировали. На следующий день, в субботу, указ о введении санкций подписал президент Владимир Зеленский. Однако, Игорь Гужва сообщил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа Зеленского о введении санкций против него и издателей "Страны".