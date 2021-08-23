Сегодня, 23 августа, в день саммита "Крымской платформы" в Киеве, на саммит не пускают журналистку "Страны" Юлию Корзун, несмотря на то, что она есть в списках.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Корзун получила аккредитацию на мероприятие и она есть в списках, но Офис президента аннулировал аккредитацию, аргументируя тем, что "случилось в пятницу".

Напомним, в пятницу, 20 августа, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нашего издания, его главного редактора Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций.

При этом заблокировали сайт "Страны" сразу после решения СНБО о введении санкций, в пятницу. Поэтому издание переехало на новый адрес. Мы подробно объяснили читателям, где и как можно продолжать читать новости "Страны".

В свою очередь Игорь Гужва будет оспаривать санкции в суде.

Также мы писали, что введенный в один день санкции против издания возмутили украинских журналистов и телеведущих. Кроме того, мы узнали у жителей и гостей Киева их мнение, по поводу такого решения СНБО и Зеленского.