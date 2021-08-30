У Джо Байдена в третий раз перенесли встречу с Владимиром Зеленским.

За несколько дней до назначенной даты американская сторона вновь изменила планы и теперь президенты США и Украины встретятся не летом, а осенью.

При этом сам визит начинается в ситуации, когда американцам уже явно не до Зеленского.

Поездка украинского президента наложился не только на события вокруг эвакуации из Афганистан (которая заканчивается как раз 31 августа), но и на мощнейший за всю историю Америки ураган Ида, превративший штат Луизиана в зону стихийного бедствия. Понятно, что именно к этим событиям и будет приковано внимание американцев, а встреча с Зеленским уйдет на дальнюю периферию.

"Страна" напоминает хронологию переносов встречи, их причины, а также анализируем перспективы встречи.

До встречи в июле

Джо Байден, который приступил к обязанностям президента США, после инаугурации в январе этого года, пригласил Владимира Зеленского с визитом спустя полгода.

7 июня во время телефонных переговоров Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом. Это предложение прозвучало перед тем, как президент США должен был отправиться в Европу, чтобы встретится на саммите G7 с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне этого турне Байден и звонил в Киев - в качестве успокоительного против "зрады", которая уже начала подниматься не только в Украине, но и в самой Америке.

Как сообщил тогда помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, Байден сказал Зеленскому, что "он с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме, здесь, в Вашингтоне, этим летом, когда вернется из Европы". При этом конкретной даты в США не озвучивали.

Зеленский поблагодарил Байдена и сообщил, что ожидает встречи с ним. Он конкретизировал, что встреча должна состояться в июле.

В МИД Украины анонсировали, что во время переговоров с Байденом Зеленский обсудит три блока вопросов: политический, экономический и связанный с Донбассом и Крымом.

Однако в июле встреча Байдена с Зеленским так и не состоялась.

Как стало известно в середине месяца, июльская встреча перенеслась после созвона главы Офиса президента Андрея Ермака и замгоссекретаря Виктории Нуланд. СМИ сообщали, что по итогам этой беседы стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений.

В итоговом варианте Америка вычеркнула слово "июльский" из обсуждения визита Зе в США.

Два переноса в августе

После этого неофициально сообщалось, что Вашингтон предложил Киеву совершить визит в конце августа - до Дня Независимости Украины.

Однако следующая официально названная дата была 30 августа - то есть после украинских празднований.

Позже встречу перенесли еще на один день - на 31-е число.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, перенесли встречу из-за того, что формат переговоров расширили. Президенты, помимо прочего, должны поговорить один на один. А до этого были запланированы переговоры только при участии делегаций сторон.

Впрочем, неофициально говорили о совсем иной причине - Белому Дому было важно провести встречу, когда конгрессмены (среди которых много критиков политики Байдена по Северному потоку-2) будут на каникулах и они не смогут встретиться с Зеленским, чтоб использовать эту встречу затем для информационной атаки на президента США. Также к концу августа по прогнозам, которые были в середине лета, строительство СП-2 уже должно быть закончено (сейчас его обещают закончить в десятых числах сентября).

Афганистан важнее. Встречу перенесли на сентябрь

В итоге встречу перенесли в третий раз. Опять же по просьбе американской стороны. Дату сдвинули на день - с 31 августа на 1 сентября.

"Видимо, Байден хочет посвятить 31 августа (последний день вывода американских войск из Кабула) вопросам Афганистана", - прокомментировал перенос Telegram-канал "Политика Страны".

Это же подтвердила и пресс-служба украинского президента. Ее глава Сергей Никифоров заявил, что американцы попросили отложить переговоры, поскольку 31 августа истекает время, которое талибы дали на эвакуацию иностранцев из Кабула.

На 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие мероприятия, поэтому программу пришлось менять.

Ранее, как заявляла посол Украины в США Оксана Маркарова, было запланировано, что, прибыв в США, президент Украины два дня проведет в Вашингтоне, потом отправится в Калифорнию. В рамках рабочей поездки он намерен встретиться с украинской диаспорой и, возможно, американскими бизнесменами - Google, Apple и Илоном Маском.

При этом Владимир Зеленский неожиданно вылетел в Вашингтон уже сегодня, 30 августа. По словам его пресс-секретая программа визита полностью поменялась.

"Видимо Зеленский понимает, что на фоне урагана и Афганистана о нем вообще могут забыть, а потому решил уже хотя бы попасть в США, что в очередной раз перенести визит было не с руки", - написал Telegram-канал "Политика Страны".

Что означают все эти переносы?

Как теперь будет строиться визит президента Украины после всех переносов - пока не известно. Но сам факт постоянных сдвигов встречи с Зеленским говорит о серьезных проблемах в двусторонних отношениях.

Все даты переносились с подачи американцев. Подобный стиль на дипломатическом языке означает определенное пренебрежение к приглашаемой стороне. И что встреча больше нужна Зеленскому, чем Байдену.

Американский президент впервые позвонил украинскому только почти через три месяца после своей инаугурации. Хотя до того уже успел дважды пообщаться с Владимиром Путиным. Эта тема широко обсуждалась в Украине - и крайне в нелестном для Банковой ключе.

Первый звонок последовал только после возникновения угрозы большой войны на Донбассе. То есть без этого фактора разговор президентов состоялся бы, вероятно, еще позже.

И постоянные переносы встреч с Зеленским - звенья той же цепи. Американцы сдвигают даты, не заботясь о том, что об этом подумают в Украине. При этом в Киеве соглашаются на любой день, а не, скажем предлагают свой. По крайней мере, о таких торгах ничего не известно.

К слову, Зеленский в последнее время оседлал критическую риторику в адрес западной помощи Украине и американо-германской сделки по "Северному потоку-2". Зеленский делает это сознательно, пытаясь вызвать в США критику Байдена, чтоб побудить того дать более масштабные компенсации Украине после запуска СП-2, чем это было оговорено в соглашении с Меркель.

К слову сказать, буквально накануне визита на сайте близкого к демократам аналитического центра Atlantic Council появилось обращение, подписанное многими прозападными украинскими политиками (включая, например Мустафу Найема, Сергея Лещенко, Светлану Залищук, Виталия Шабунина, депутатов от фракции "Голоса" и прочих "соросят") с резкой критикой отказа Байдена от введения санкций в отношении СП-2. Это выглядело как попытка надавить еще раз на Белый дом с целью либо все-таки ввести санкции, либо дать больше компенсаций Киеву.

Вряд ли Байдену все это нравится. Поэтому Белый дом всячески дает понять, что Зеленского принимают по остаточному принципу (к слову, по одной из версий, письмо "соросят" это попытка организовать подставу с их стороны для Зе, чтоб еще более ухудшить к нему отношение в Белом доме).

Из других вопросов в повестке значится военная помощь (Байден уже пообещал выделить Украине $60 млн на закупку американских вооружений, что вызвало множество иронических сравнений с помощью в более чем $80 млрд, которая была оказана афганской армии), а также "реформы" и "борьба с коррупцией".

По последним двум вопросам, как считают источники "Страны" близкие к Офису президента, Зеленский займет традиционную позицию - на словах будет обещать американцам все, что они просят, а на деле будет саботировать процесс, полагая, что на фоне проблем с Афганистаном Вашингтон не будет сильно давить на Киев.

Еще одна из задач Киева, как говорят "Стране" источники в правительстве, получить гарантии США по размещению украинских еврооблигаций, что позволит Украине привлечь заемные средства под льготный процент (около 2% годовых) и погасить за счет этого обязательства по внешнему долгу, даже без кредитов МВФ.

"Не провоцировать Россию"

"Страна" также поговорила с американскими экспертами, которые дали свой прогноз по встрече Байдена и Зеленского.

Они полагают, что визит украинского президента будет на периферии внимания Белого дома, который сейчас занят решением вопросов по Афганистану и по ликвидации последствий урагана. Однако, предполагают, что Вашингтон даст Зеленскому месседжи не провоцировать ухудшение отношений с Россией.

Что касается Донбасса, то после встречи никаких подвижек по нему не ждут ни в Вашингтоне, ни в Киеве - Зеленский не хочет выполнять политическую часть Минских соглашений, американцы не особо на него по этому поводу давят.

"Зеленскому явно не везет с этой встречей. В администрации - все "на ушах" из-за событий в Афганистане, где каждую минуту может произойти новый теракт, ситуация вышла из-под контроля, а Белый дом пытается сохранить лицо. И теперь еще ураган, последствия которого будут очень серьезными. В администрации заняты этими двумя вопросами. Морально и физически истощены, уровень стресса очень высокий у всех - от клерков до Байдена. Плюс еще в середине сентября в Калифорнии состоится референдум по отзыву губернатора-демократа, которому грозит вотум недоверия, и сейчас этот вопрос занимает Байдена не меньше, чем Афганистан, ведь Калифорния - один из ключевых штатов для демократов. Визит Зеленского на этом фоне отходит далеко на задний план. Украине предоставят военную помощь, как делают это ежегодно - это максимум, чего можно ждать", - сказал "Стране" источник в политических кругах Вашингтона.

"У Байдена много дел, и я не думаю, что он хочет втягиваться в другую внешнеполитическую ситуацию, кроме Афганистана. Похоже, Байден хочет быть внутренним президентом", - поделился Уильям Померанц, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне.

Но даже без Афганистана и урагана подготовка к встрече сопровождалась неприятной для Киева сдержанностью со стороны Байдена. В западных СМИ это связывают с недовольством Вашингтона тем, что Зеленский не очень торопится проводить требуемые от него "реформы".

"Киев долго добивался встречи, подогревая ожидания от переговоров громкими заявлениями, но Байден вел себя сдержанно. Некоторые западные аналитики называют такую политику benign neglect, то есть "нарочитое невнимание" или "благотворное невмешательство", цель которого - дать понять, что Киев должен быть самостоятельным и проводить реформы", - пишет Deutsche Welle.

"Аналитики говорят, что администрация Байдена хочет стабилизировать отношения с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае, который, по ее мнению, представляет собой большую угрозу для Соединенных Штатов и либерального мирового порядка. Это означало бы обходить вопрос об Украине "на цыпочках". Ну и то, что визит Зеленского происходит на фоне вывода войск из Афганистана, потенциально может омрачить встречу двух лидеров", - считает американский журналист Тодд Принс.

Также, по его информации, ожидается, что новое оборонное соглашение не будет отвечать требованиям Киева о более ощутимой поддержке, такой как военно-воздушная и военно-морская техника, чтобы не провоцировать Россию.