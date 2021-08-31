Глава Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США проведет ряд встреч в Министерстве энергетики, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и в NASA.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во вторник.

Во время вышеуказанных встреч президент подпишет ряд стратегических документов.

Кроме того, Зеленский будет принимать участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Напомним, в ночь на 31 августа (по украинскому времени) президент Зеленский и его супруга Елена прибыли в Вашингтон по приглашению американского президента Джо Байдена.

Тем не менее с самим Джо Байденом Зеленский встретится не сегодня, как было запланировано, а завтра - 1 сентября. Перенос встречи может быть связан с тем, что 31 августа - последний день вывода американских войск из захваченного талибами Афганистана.

Как писала "Страна", перенос встречи с Байденом на 1 сентября полностью изменил программу визита Зеленского в Вашингтоне.

Кроме того, сообщалось, что встреча Зеленского и Тарана с министром обороны США Остином пройдет в 21:00 по Киеву.