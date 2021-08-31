Рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне состоится сегодня, 31 августа, в 14:00 по времени столицы США (в 21:00 по Киеву). На ней также будет присутствовать министр обороны Украины Андрей Таран.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Это обновление в графике прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"Постепенно проясняется график Зеленского в США.

Сегодня в 9 вечера по Киеву он, вместе с министром обороны Тараном, встретится с министром обороны США Ллойдом Остиным.

После встречи наверняка будет много слов о поддержке Америкой Украины в «борьбе с российской агрессией». Но после того, как американцы спешно покинули Афганистан, бросившее себе союз правительство в Кабуле, звучит эти слова несколько двусмысленно.

Особенно при сравнении двух цифр - США сейчас готовы военную помощь Украине на 60 миллионов долларов, в то время как афганской армии ее выделили на 85 млрд долларов. И теперь большая часть огромных арсеналов оружия досталась талибам", - пишет "Политика Страны"

Напомним, в ночь на 31 августа (по украинскому времени) президент Зеленский и его супруга Елена прибыли в Вашингтон по приглашению американского президента Джо Байдена.

Однако с самим Джо Байденом Зеленский встретится не сегодня, как было запланировано, а завтра - 1 сентября. Перенос встречи может быть связан с тем, что 31 августа - последний день вывода американских войск из захваченного талибами Афганистана. Это уже не первый перенос встречи государственных лидеров, изначально она была запланирована на июль, затем ее переносили на 30 августа, а потом на последний день лета.

Также "Страна" сообщала, что перенос встречи с Байденом на 1 сентября полностью изменил программу визита Зеленского в Вашингтоне, детали которого ранее раскрыла посол Украины Оксана Маркарова.