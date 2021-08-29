Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших воинов в День памяти защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве", - говорится в сообщении.

Уточним, что вместе с Зеленским был глава Кабмина Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

У Зеленского и Шмыгаля на груди были броши в виде подсолнуха.

Зеленский почтил память погибших украинских воинов. Фото: Офис президента

Напомним, последние дни наблюдается серьезное обострение на фронте. Сегодня на Донбассе в седьмую годовщину выхода украинских военных из Иловайского котла произошли новые обстрелы, в результате которых пострадали 10 человек.

При этом вчера в зоне боевых действий также было неспокойно. Под обстрел попала железнодорожная станция в Авдеевке. В связи с этим движение поездов было временно ограничено. Как утверждают в "УЗ", ограничение будет действовать три дня - составы будут курсировать до ст. Покровск и Очеретино.