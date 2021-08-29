На Донбассе в седьмую годовщину выхода украинских военных из Иловайского котла произошли новые обстрелы, в результате которых пострадали 10 человек.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, неподалеку от Троицкого противник, по данным штаба, обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. Возле Светлодарска огонь велся из станковых гранатометов, а в Авдеевке – из минометов 120-го калибра.

Кроме того, обстрелы были и в районе населенного пункта Красногоровка. Там применили минометы 120-го и 82-го калибров и станковые противотанковые гранатометы.

Всего в результате обстрелов ранения получили шесть военнослужащих. Еще четверо достали боевые травмы. Сейчас бойцы ВСУ находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, вчера на Донбассе также было неспокойно. Под обстрел попала железнодорожная станция в Авдеевке. В связи с этим движение поездов было временно ограничено. Как утверждают в "УЗ", ограничение будет действовать три дня - составы будут курсировать до ст. Покровск и Очеретино.

Мы подробно разбирались почему произошло и что значит обострение на Донбассе.