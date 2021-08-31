Кремль не видит угрозы в завтрашней встрече Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс" .

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины", - сказал Дмитрий Песков

Кроме того, Песков уточнил, что Россия не видит никаких угроз для взаимоотношений с Украиной и Россией из-за переговоров между ними, потому что отношения России с ними - это "одна субстанция", а совместные украинско-американские взаимоотношения - это другая.

Напомним, в ночь на 31 августа президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прилетел в Вашингтоне , где состоится его встреча с президентом США Джо Байденом.

Перед встречей с американским президентом Зеленский встретится с министром обороны США, на встрече будет присутствовать и глава украинского министерства обороны Андрей Таран .

"Страна" подробно анализировала, почему встреча Байдена и Зеленского раза четыре переносилась и что стоит ожидать от визита украинского лидера в Вашингтон .