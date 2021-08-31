В сети обсуждают фото людей, которая встречали президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. В частности, мероприятие удивило пользователей соцсетей "скромностью". В числе встречающих - всего 8 человек.

Снимок встречающих опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Самый важный визит для каждого посла - визит номер один. Встретили президента Украина Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую с делегацией. Завтра первый день очень насыщенного и важного визита к нашему главному стратегическому партнеру", - подписала подборку фотографий она.

Среди прочих снимков - фото Владимира Зеленского с супругой Еленой, снимок крупным планом встречи президента, и фото самолета, на котором прилетели супруги Зе.

Примечательно, что в комментариях к снимку также обращают внимание на "массовость мероприятия":

"Целая толпа самого величайшего лидера современности встречае. Что есть что есть - слава", - пишут под фото с группой встречающих.

На снимок обратил внимание и телеграм-канал "Политика Страны"

"В Вашингтоне наступило утро и скоро начнут поступать новости по визиту Зеленского. Но для затравки - фото со странице в ФБ посла Украины в США Оксаны Маркаровой, как встречали в аэропорту Зеленского. Весьма "представительная", конечно, группа встречающих", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский и его жена Елена прилетели в Вашингтон.

Зеленский в Вашингтоне поселился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Номера люкс в нем стоят $2 тысячи за ночь

Напомним, перед встречей с Байденом Зеленский проведет встречу в Пентагоне. Встреча Зеленского и Тарана с министром обороны США Остином пройдет в 21:00 по Киеву.