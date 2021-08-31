Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, которые уже прилетели в Вашингтон, остановились в американской столице в пятизвездочной гостинице Hay-Adams. Номера люкс в нем стоят по $2 тысячи за ночь.

О заселении в отель сообщает "ТСН", видео опубликовано в YouTube.

Гостиница располагается в центральной части города, фактически напротив Белого дома. В отеле Hay-Adams будут жить не только Зеленский с супругой, но и другие члены украинской делегации, в которую вошли представители правительства, включая глав МИД и Минобороны, и Офиса президента.

Отметим, что исходя из информации на сайте отеля, стоимость номера люкс в нем стоят до двух тысяч долларов за одну ночь.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский перед переговорами с Байденом проведет встречу с главой Пентагона. Всего во вторник, 31 августа, у него запланировано семь встреч.

Между тем, переговоры Зеленского с Байденом, несмотря на ожидания, не состоятся в последний день лета. По просьбе американской стороны их перенесли на 1 сентября. До этого встречу уже переносили несколько раз.