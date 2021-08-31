Разумков на Донбассе: Банковая пошла на перемирие?

Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера все-таки съездил на Донбасс, в зону ООС. Эта поездка планировалась еще в июле, но тогда Минобороны запретил политикам приезжать на "передок", что было расценено как решение, принятое с подачи Банковой и направленное именно против главы Верховной Рады.

Судя по всему, так оно и было. Риторика Разумкова в отношении действий президента и его окружения с каждым днем становится все более критической, что, естественно, не может вызывать восторга в Офисе президента. И тем не менее, запрет на поездки политиков в зону ООС был снят, чем спикер и воспользовался.

А несколькими часами ранее он же заявил, что в Верховной Раде нет никаких заявлений или проектов относительно отставки ее главы. Означает ли это, что Банковая взяла курс на примирение с недавним соратником?

Исключать нельзя, хотя более вероятно, что речь идет лишь о тактическом перемирии: Владимир Зеленский вылетел в Штаты, и ему, понятно, сейчас вовсе не до внутриполитических вопросов. Тем более ему не нужен конфликт с политиком, который в его отсутствие формально становится исполняющим обязанности главы государства.

Кстати, Разумков во время поездки на Донбасс признал, что ситуация на линии разграничения обострилась. Естественно, он обвинил в обострении сепаратистов. Но выглядит странной ситуация, что сепаратисты обостряют ситуацию каждый раз, когда украинским лидерам предстоят важные зарубежные визиты: создается ощущение, что они сами стремятся дать украинской стороне обвинительные аргументы на переговорах с западными лидерами.

Почему встречу Зеленского с Байденом снова перенесли?

Что касается самих переговоров, они, как уже известно, сегодня не состоятся. Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского, изначально планировавшаяся в июле, а потом – на 30 августа, позже была перенесена на 31-е, а теперь – и вовсе на 1 сентября.

Глобальных выводов из последнего смещения даты делать не стоит, поскольку сейчас всем очевидно, что тема Афганистана для Белого дома явно приоритетнее украинской.

Другое дело, что изначально само приглашение Зеленского в Вашингтон носило характер вежливого жеста, призванного уравновесить встречу Байдена с Путиным. Что касается конкретики, то ее у американского президента для украинского коллеги нет: у руководства США все еще нет четкого понимания, что делать с Россией, а значит – и с Украиной.

А потому и сама встреча носит характер второразрядной – по сравнению с теми действительно серьезными проблемами, которые сейчас приходится разгребать Белому дому.

Для Зеленского такая неопределенность означает, что Вашингтон не даст ему ничего серьезного, но какую-то "мелочь" (в американском, естественно, понимании) выделит, чтобы подтвердить статус "стратегического партнера".

Неопределенность в стратегии Белого дома означает, что ситуация на Донбассе и дальше будет в подвешенном состоянии. А это – и новые жертвы, и отсутствие каких-либо перспектив для государства в целом.

Озаботится ли посольство США свободой слова в Украине?

Характерно, что вчера, накануне визита Зеленского в США, именно у посольства Соединенных Штатов состоялась акция протеста журналистов закрытых телеканалов "112", "Ньюсван" и ЗИК.

Адрес выбран не случайно. Именно молчание Запада (и, в первую очередь, американцев) относительно репрессий против СМИ и является главной причиной того, что Зеленский продолжает идти по беспределу и закрывать неугодные медиа через незаконные решения СНБО.

И уже понятно, что репрессии против "112", "Ньюсван" и ЗИК в феврале были только началом, что нынешние репрессии против "Страны" – это тоже не последний пункт в плане Зеленского, что на очереди телеканал "Наш", но и это вряд ли удовлетворит растущие аппетиты Банковой.

У Штатов есть все возможности остановить происходящую зачистку украинского медиапространства. И, если бы Вашингтон действительно заботился о демократических ценностях в "подшефном" государстве, достаточно было бы одного заявления посольства с высказыванием "обеспокоенности", чтобы беспредел был остановлен.

Но этого не произошло. Закрытие телеканалов американское посольство вообще прямо поддержало. А закрытие "Страны" просто не комментирует.

Зачем Зеленский делает Белоруссию врагом?

Владимир Зеленский продолжает накалять обстановку в отношениях с Белоруссией. Вчера стало известно, что во время своего визита в Молдавию украинский президент назвал соседнюю страну "новым плацдармом агрессивных действий".

На основании чего делаются такие заявления, непонятно. До сих пор со стороны Белоруссии не было ни одного недружественного жеста – кроме тех, которые делались в ответ на явно провокационные действия украинской власти, совершавшиеся под влиянием Запада.

Больше того, совсем недавно Александр Лукашенко заявил, что территория Белоруссии никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

То есть, по сути, вся "аргументация" Зеленского сводится к тому, что Минск в течение последнего года пошел на вынужденное сближение с Москвой – после того, как ему устроили блокаду западные государства (и Украина вместе с ними).

Складывается парадоксальная ситуация: украинская власть своими заявлениями и действиями сама провоцирует еще недавно дружественное соседнее государство на то, чтобы оно стало враждебным.

Непонятно только одно: зачем Зеленскому нужно, чтобы Белоруссия действительно превратилась в российский плацдарм? Неужели протяженности границы с Россией от Азовского моря до брянских лесов ему недостаточно?

Электричество: сначала дешевле, потом дороже?

Единственная серьезная новость вчерашнего дня, касающаяся социально-экономических аспектов, не сулит нашим гражданам ничего хорошего: правительство, вопреки громким заявлениям власти, планирует существенно повысить тарифы на электроэнергию.

Нет, свое обещание оно тоже собирается выполнить: с 1 октября первые 250 киловатт будут стоить 1,44 грн вместо нынешних 1,68. Вот только надолго ли – это главный вопрос. Поскольку вчера стало известно о том, что решение СНБО, узаконившее это снижение, одновременно ставит перед Кабмином задачу вывести тарифы на экономически обоснованный уровень.

Конечно, понятие "экономически обоснованного уровня" можно трактовать по-разному. Если запустить свободный рынок электроэнергии, без каких-либо политических факторов, то, благодаря закупкам в России и Белоруссии, экономически обоснованными будут 2-2,5 гривны за киловатт. Но украинские власти, как известно, легких путей не ищут. Поэтому средняя себестоимость на отечественном рынке нынче составляет 3,5-4 гривны. И вот на этот показатель правительству предлагается ориентироваться.

Что особенно тревожит, так это то, что власть заговорила об "экономически обоснованных тарифах" накануне отопительного сезона, который обещает стать самым кризисным за всю историю страны. Во многих городах прогнозируется его начало гораздо позже обычного, и в этой ситуации электрические обогреватели станут для большинства семей единственным спасением. И тут – новость об "экономически обоснованных".

Ко всему этому стоит добавить недавнее решение власти о возврате к практике отключения коммунальных услуг за долги, чтобы картина и вовсе стала апокалиптической. Впрочем, апокалипсис для Украины – это уже норма жизни.