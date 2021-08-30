Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в понедельник, 30 августа, поехал в зону ООС на Донбассе. Он констатировал обострение ситуации в регионе.
О поездке Разумкова в Telegram-канале сообщает пресс-служба Верховной Рады.
В ходе сегодняшней поездки Разумков ознакомится с текущим положением дел в зоне Операции объединенных сил. Спикер парламента уже констатировал, что ситуация на Донбассе обострилась, пишет "Интерфакс-Украина".
В частности, комментируя события последних дней в Авдеевке, Разумков заявил о нарушении режима тишины со стороны противника. По его словам, Украина выполняет свои обязательства в рамках достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня.
Разумков заявил, что Украина не будет молчать и намерена защищать своих граждан.
Напомним, "Страна" писала о том, почему за три дня до визита Зеленского в США обострились бои на Донбассе.
Также мы сообщали, что 28 августа на Донбассе под обстрел попала станция Авдеевка, из-за этого движение поездов ограничили на три дня.
Кроме того, мы писали, что 29 августа на Донбассе были ранены 10 военных ВСУ.