Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в понедельник, 30 августа, поехал в зону ООС на Донбассе. Он констатировал обострение ситуации в регионе.

О поездке Разумкова в Telegram-канале сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В ходе сегодняшней поездки Разумков ознакомится с текущим положением дел в зоне Операции объединенных сил. Спикер парламента уже констатировал, что ситуация на Донбассе обострилась, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, комментируя события последних дней в Авдеевке, Разумков заявил о нарушении режима тишины со стороны противника. По его словам, Украина выполняет свои обязательства в рамках достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня.

Разумков заявил, что Украина не будет молчать и намерена защищать своих граждан.

Напомним, "Страна" писала о том, почему за три дня до визита Зеленского в США обострились бои на Донбассе.

Также мы сообщали, что 28 августа на Донбассе под обстрел попала станция Авдеевка, из-за этого движение поездов ограничили на три дня.

Кроме того, мы писали, что 29 августа на Донбассе были ранены 10 военных ВСУ.