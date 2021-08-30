Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, который ранее опроверг слухи о своей отставке, заявил, что основным вопросом, который нардепы будут обсуждать осенью, станет проект бюджета на следующий год.

Об этом Разумков заявил в интервью "Подробностям" на телеканале "Интер".

Проект госбюджета должен быть подготовлен, по словам Разумкова, до 15 сентября. По словам спикера парламента, профильный комитет уже готовится к возможным жарким спорам, которые могут возникать по поводу документа.

Также председатель Рады напомнил, что бюджет, который хоть и разрабатывается правительством, всегда дорабатывается нардепами в парламенте.

Интервью Разумкова смотреть с 50:50

Напомним, "Страна" писала о том, что во время эфира на "Интере" 29 августа Дмитрий Разумков раскритиковал политику Зеленского по санкциям СНБО. В частности, он негативно высказался в адрес Данилова, а также предположил, что у Совбеза есть опыт введения тех или иных мер "без суда и следствия".

Также мы сообщали, что до этого Разумков на фоне санкций против "Страны" заявил, что не поддерживает "политическое самодурство" и автократию.