Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков провел сегодня, 21 августа, встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

Спикер выразил благодарность Патриарху за его позицию относительно территориальной целостности Украины и отметил неоценимую поддержку религиозных лидеров в этом.

Также он добавил, что Рада работает на объединение украинского общества, поиск компромиссов и мира. Кроме того, он выразил надежду, что Варфоломей окажет поддержку и в вопросах защиты прав людей на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Помимо этого, Разумков заявил, что церковь играет большую роль в поддержке людей на временно оккупированных территориях и военных на фронте. Также глава Верховной Рады добавил, что парламент принял в первом чтении Проект Закона "О Службе военного капелланства" (регистрационный номер 4626).

Кроме того, на встрече стороны затронули вопросы защиты окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось, что перед встречей Варфоломея и Разумкова под Радой собрались сотни верующих УПЦ. Началось молитвенное стояние.

Также мы писали, как верующие УПЦ встретили кортеж Варфоломея под Радой. Полиция отбирала у них плакаты.