Вечером в пятницу, 20 августа, патриарх Варфоломей прибыл в Украину на празднование 30-летия провозглашения независимости. Его кортеж, который состоит из девяти автомобилей направился с аэропорта Борисполь в Киев.

Об этом передает корреспондент "Страны".

В это время верующие Украинской православной церкви стояли у дороги с плакатами на которых изображён предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Сегодня на въезде в Киев со стороны Борисполя возле стелы "Киев", вышли сотни верующих УПЦ, которые требуют встречи с патриархом Варфоломей, который прибудет сегодня в Украине на празднование 30-ти летия Независимости.

Прихожане УПЦ хотели встретиться с Варфоломеем, чтобы тот им ответил на их вопросы.

Верующие УПЦ считают, что именно действия Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерским нападениям на их храмы и создание анти-церковных законопроектов, нарушающих Конституцию Украины и права православных граждан.

Поговорить с ними Варфоломей не остановился.

Напомним, что около 10 тысяч верующих УПЦ соберутся на молитвенное стояние возле Верховной Рады Украины, куда патриарх Варфоломей прибудет для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Также "Страна" сообщала о графике Варфоломея в Киеве, который принял приглашение Зеленского приехать в Украину на День независимости еще в марте.