В субботу, 21 августа, под зданием Верховной Рады накануне встречи спикера парламента Дмитрия Разумкова и Вселенского патриарха Варфоломея собрались сотни прихожан Украинской православной церкви

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Верующие хотят донести Константинопольскому патриарху, что они не поддерживают Томос, который Варфоломей дал ПЦУ. Кроме того, верующие также попробуют передать главе Фанара свои требования.

Верующие держат портреты митрополита Онуфрия - главы УПЦ.

Подробнее о том, что происходит 21 августа у здания Верховной Рады "Страна" пишет в онлайн-репортаже с места событий.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава украинского государства заявил на ней о "гибридно-религиозном" оружии.

Также "Страна" писала, что прихожане УПЦ также пытались поговорить с патриархом на тему гонения церкви и захватов храмов. Но тот не стал их слушать.

Кроме того, мы писали, что верующие Украинской православной церкви требуют от Варфоломея покаяния из-за Томоса.