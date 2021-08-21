Сегодня у Верховной Рады верующие УПЦ собираются на молитвенное стояние. Поводом стал визит в Украину "отца Томоса" - Вселенского патриарха Варфоломея. Сегодня он приедет в парламент на встречу со спикером Дмитрием Разумковым, и прихожане попытаются передать ему свои требования.

УПЦ выступала против приезда Варфоломея. В церкви заявляют, что это углубит раскол в Украине. Константинопольский патриарх, как известно, поддерживает в Украине созданную в 2018 году Православную церковь Украины.

После создания ПЦУ в Украине возобновилась религиозная война: храмы канонической церкви начали насильно переводить в юрисдикцию новосозданной. Кое-где это заканчивалось столкновениями.

Варфоломей прибыл в Украину вчера и уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Тот заявил, что одним из факторов, который "агрессор применяет против Украины" в качестве "гибридного оружия", является религиозный.

"Страна" будет следить за событиями под Верховной Радой. Материал обновляется.

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Текстовая трансляция

12:39 Полиция задержала мужчину под Радой, который держал плакат с надписью "Андреевская церковь - достояние православия, а не сатанизма".

Сейчас задержанный находится в Печерском управлении полиции.

То есть правоохранители получили команду жестко разбираться с плакатами против Варфоломея.

12:35 Сняли видео кортежа Варфоломея, который выезжает из Михайловского собора.

12:19 Началось богослужение. На площади перед Радой собралось несколько тысяч прихожан УПЦ.

12:10 Ещё одно видео как полиция проверяет, а затем изымает плакаты у прихожан УПЦ.

11:57 Полиция начала забирать у верующих плакаты, на которых Варфоломея обвиняют в захвате храмов.

11:45 Еще лозунги православного протеста под Радой.

11:38 Под Радой очень много правоохранителей. В оцеплении весь Мариинский парк и площадь перед парламентом.

При этом движение автомобильного транспорта в правительственном квартале не перекрыто.

Также для прихожан организовали раздачу воды.

11:30 "Варфоломей, мы тебя не звали", - гласит плакат.

11:24 Верующие УПЦ продолжают прибывать под здание Рады. На площади перед парламентом собралось более тысячи прихожан.

Предварительно Варфоломей приедет в Раду к 13:30. Молитвенное стояние продлится до 15:00.

11:18 Полиция начала отнимать у верующих плакаты на входе в Мариинский парк, сообщает "Союз православных журналистов".

11:07 Верующие держат портреты митрополита Онуфрия - главы УПЦ.

11:06 Сотрудники УГО опечатали все люки на дорогах и тротуарах в окрестности Рады.

11:00 Молитвенное стояние начинается. Под Радой уже сотни людей.

10:45 Глава Фанара (резиденция Константинопольского патриарха) приехал в Украину вчера. По пути его следования верующие УПЦ развернули плакаты. Однако Варфоломей решил не останавливаться и к ним не выходить.