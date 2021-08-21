Президент Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, который вечером 20 августа прибыл в Украину на празднование Дня независимости.

О том, как прошла встреча, рассказала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил иерарха за визит и заявил, что его приезд - это большая честь для всех. Он также напомнил гостю, что уже дважды за время пребывания на высшем государственном посту был в гостях у Варфоломея, а тот посещает Украину уже в третий раз.

По мнению президента, визит стал знаковым событием, потому что проходит в год 30-летия избрания клирика Вселенским патриархом.

Со своей стороны гость заверил, что счастлив оказаться на гостеприимной украинской земле.

Во время разговора с патриархом Зеленский заявил, что наша страна является, как считает президент, "уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий".

При этом Зеленский сказал, что одним из факторов, который "агрессор применяет против Украины" в качестве "гибридного оружия", является религиозный.

Президент поблагодарил патриарха за поддержку детей погибших украинских военных.

"Знаю, как тепло вы принимали их в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году", - сказал Зеленский.

Вселенский патриарх сообщил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени матери-церкви.

Во время встречи также обсуждались дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского патриархата.

Хотя Зеленский заверил Варфоломея в мирном сосуществовании конфессий, прихожане УПЦ пытались пообщаться с патриархом и рассказать ему о гонениях на их церковь и захваты храмов при попустительстве власти. Но тот не соизволил их выслушать.

Люди собираются сделать вторую попытку пообщаться с Варфоломеем у стен Верховной Рады, куда тот должен прибыть 21 августа.