Глава украинского государства Владимир Зеленский полагает, что вокруг Украины растет уровень военной угрозы. Об этом он заявил, имея в виду соседнюю Беларусь.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Молдову в конце прошлой недели.

Украинский президент сообщил, что уровень военной угрозы с северной стороны является критическим. По его словам, сейчас Беларусь используется в качестве нового "плацдарма агрессивных действий".

Среди постоянных источников угроз глава украинского государства назвал войска РФ в Приднестровье и на абхазской территории.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский считает, что НАТО в Черном море должно усилить свое присутствие. По его словам, было бы хорошо, если бы к инициативе присоединились также Молдова и Румыния.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил о поддержке экономотношений с Киевом, несмотря на позицию украинской власти. Также он назвал украинцев "нашими людьми".

Кроме того, "Страна" писала, что 24 августа Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил об их мудрости и несгибаемой воле.