Зеленский обсудит Нормандский формат с Байденом. Фото: "Страна"

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, заявил, что Киев рассматривает сразу несколько вариантов привлечения США к Нормандскому формату по Донбассу. 

Об этом сообщает "Укринформ"

Зеленский заговорил о Нормандском формате во время презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США. По словам главы государства, Украина уже предложила Штатам присоединиться к нему сразу несколькими путями. 

При этом, по мнению Зеленского, вопрос, связанный с Украиной, должен беспокоить весь регион - Беларусь, Молдову и балтийские страны. 

Также глава украинского государства анонсировал, что во время предстоящей встречи с американским коллегой Джо Байденом он будет обсуждать эту тему, возможно, она даже станет первой в повестке дня. 

Напомним, Зеленский встретился в США с главой НАСА и неправильно назвал его должность.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский с супругой Еленой положили снопы пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в Вашингтоне.

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