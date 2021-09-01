Киев предложил США несколько моделей участия в Нормандском формате - Зеленский
Глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, заявил, что Киев рассматривает сразу несколько вариантов привлечения США к Нормандскому формату по Донбассу.
Об этом сообщает "Укринформ".
Зеленский заговорил о Нормандском формате во время презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США. По словам главы государства, Украина уже предложила Штатам присоединиться к нему сразу несколькими путями.
При этом, по мнению Зеленского, вопрос, связанный с Украиной, должен беспокоить весь регион - Беларусь, Молдову и балтийские страны.
Также глава украинского государства анонсировал, что во время предстоящей встречи с американским коллегой Джо Байденом он будет обсуждать эту тему, возможно, она даже станет первой в повестке дня.
Напомним, Зеленский встретился в США с главой НАСА и неправильно назвал его должность.
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