Во время визита в США, куда он прибыл в ночь на 31 августа, президент Владимир Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм. На встрече стороны обсудили энергетическую безопасность Украины и региона.

Об этом сообщается на сайте президента.

Первым делом на встрече Зеленский поблагодарил Гренхольм за участие в учредительном саммите "Крымской платформы". После чего завел речь об угрозе "Северного потока - 2" для безопасности Украины и Европы.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", - заявил президент.

И добавил, что важно создать эффективные предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

Тут же после слов о грязном российском газе Зеленский сказал о важности сохранения его транзита через Украину. Для этого, по его мнению, следует поскорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Затем стороны обсудили активизацию сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и о "зеленой" трансформации.

Зеленский сказал, что Киев сознательно выбрал путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли.

Собеседники отметили, что привлечение США к реализации этого плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Ранее "Страна" сообщала, что во время визита президента украинский "Энергоатом" договорился с американцами о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Также мы рассказывали, что в Вашингтоне Зеленский встретился с главой НАСА.