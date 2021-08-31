Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой во время визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов, установленный в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник.

Президентская чета возложила символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. Затем память жертв почтили члены официальной делегации Украины.

Как известно, мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов был открыт в Вашингтоне в 7 ноября 2015 года. Проект памятник создала американка украинского происхождения Ларисе Курилас. Возведение мемориала осуществлялось за счет государственного бюджета Украины и частных пожертвований.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с бывшим астронавтом, а ныне администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном.

Как мы писали, президент с супругой прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа.

Ранее в Офисе президента анонсировали подписание "стратегических документов" с Пентагоном, Госдепом, НАСА и другими американскими ведомствами. Дошло ли дело в случае с НАСА дальше обсуждения проектов к подписанию таких документов, неясно.