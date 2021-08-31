По итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США ГП НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум с американской электротехнической компанией Westinghouse electric. Согласно документу, совместными усилиями будут построены пять энергоблоков на сумму до $30 млрд. Первый будет возведен на Хмельницкой АЭС.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницькой АЕС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до $ 30 млрд", - написал в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

"Американцы, судя по всему, решили взять под свой окончательный контроль украинскую атомную энергетику и, более того, развивать ее мощности на фоне фактической заморозки в ЕС развития АЭС", - прокомментировал телеграм-канала "Политика Страны" подписание меморандума между компанией "Энергоатом" и американской Westinghouse.

Также телеграм-канал опубликовал видео того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался отвечать на вопрос журналиста российского агентства РИА-Новости об итогах встречи.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленского в Вашингтоне встретили всего 8 человек.

Также мы сообщали, что Зеленский в Вашингтоне поселился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Номера люкс в нем стоят $2 тысячи за ночь.