Граждане Украины афганского происхождения, который так и не смогли покинуть Кабул, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь им.

Их видеообращение опубликовал YouTube-канал "Заборона".

Несколько десятков людей с украинскими паспортами коллективно обратились к Зеленскому. Они заявили, что сейчас они в Кабуле и им угрожает опасность.

По словам одного из них, Сафи Замара, в четверг, 25 августа, когда Украина осуществляла свой последний эвакуационный рейс, у них не получилось на него попасть из-за предупреждений о терактах в аэропорту и очень ограниченном времени, которое им дали. Более того, около 20-30 человек не могли добраться до Кабула из других регионов страны.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрия Кулебы, сейчас в захваченном талибами Афганистане остаются еще около 200 украинцев. О некоторых из них ранее, когда Украина осуществляла эвакуационные рейсы, было неизвестно.

Также мы сообщали, что всего Украина вывезла из Афганистана более 650 человек, и украинцев, и иностранцев. Наша страна заняла 8 месте в Европе по числу эвакуированных.