Перед окончательным выводом войск США из Афганистана американские военные сломали вертолеты, системы защиты и бронемашины в аэропорту Кабула.

Об этом со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи сообщает "Интерфакс".

Всего американцы вывели из стоя 73 вертолета, 70 бронемашин и 27 военных внедорожника. По уверениям генерала, пользоваться ими будет уже нельзя.

Также сломаны минометы, артиллерия и система ПРО. Они работали до последней минуты присутствия в аэропорту американских военных.

Напомним, ранее сын экс-президента США Дональда Трампа объявил, что США оставили талибам военное оборудование на 85 млрд долларов. Речь при этом шла о более 22 тысяч армейских внедорожниках, сотнях бронированных машин, сотнях тысячах единиц стрелкового оружия, почти двух сотнях вертолетов и самолетов.

Также мы писали о том, что в США уже признали, что военные США не успели всех эвакуировать из Афганистана. При этом вечером 30 августа Пентагон официально заявил, что США больше не контролируют кабульский аэропорт, и военная миссия Штатов в стране, которая длилась почти 20 лет, завершена.