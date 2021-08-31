Американцы больше не контролируют кабульский аэропорт. Фото: Pixabay

Перед окончательным выводом войск США из Афганистана американские военные сломали вертолеты, системы защиты и бронемашины в аэропорту Кабула. 

Об этом со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи сообщает "Интерфакс"

Всего американцы вывели из стоя 73 вертолета, 70 бронемашин и 27 военных внедорожника. По уверениям генерала, пользоваться ими будет уже нельзя. 

Также сломаны минометы, артиллерия и система ПРО. Они работали до последней минуты присутствия в аэропорту американских военных. 

Напомним, ранее сын экс-президента США Дональда Трампа объявил, что США оставили талибам военное оборудование на 85 млрд долларов. Речь при этом шла о более 22 тысяч армейских внедорожниках, сотнях бронированных машин, сотнях тысячах единиц стрелкового оружия, почти двух сотнях вертолетов и самолетов. 

Также мы писали о том, что в США уже признали, что военные США не успели всех эвакуировать из Афганистана. При этом вечером 30 августа Пентагон официально заявил, что США больше не контролируют кабульский аэропорт, и военная миссия Штатов в стране, которая длилась почти 20 лет, завершена. 

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