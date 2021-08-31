После почти 20-летнего военного присутствия США в Афганистане американские военные признали, что не успели эвакуировать из захваченной страны талибами всех гражданских лиц.

Об этом со ссылкой на генерала Корпуса морской пехоты США, главу Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи сообщает телеканал CNN.

По его слова, из Афганистана не успели "вытащить всех, кого хотели".

При этом генерал добавил, что даже если бы Соединенные Штаты оставили военных в афганской столице ещё на дней на десять, то все равно не выполнили бы первоначальный план, так как "ситуация сложная".

По словам глава Центркома, более 6000 американцев были эвакуированы, что составляет "подавляющее большинство тех, кто хотел уехать". Он также добавил, что осталось в Афганистане около нескольких сотен американцев.

При этом Маккензи уверен, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у людей, которые там находятся будет возможность выехать из страны.

Напомним, днем ранее подошла к концу самая длительная война в истории США. Прибыв в Афганистан в 2001 году американцы ушли из него. Также США более не обеспечивают контроль над аэропортом Кабула. Власть в стране перешла в руки местного движения "Талибан".

Ранее мы рассказывали, что днем ранее в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана. Самый младший родился в аэропорту Кабула перед вылетом.

Между тем, ситуация в Кабуле обостряется. Утром в 30 августа по аэропорту нанесли ракетный удар. ПВО американцев удалось перехватить пять ракет. США считают, что за атакой стоят террористы ИГИЛ.