Военные США полностью покинули свой последний аванпост в Афганистане (кабульский аэропорт - Ред.) и ситуацией в этой стране занялись в Организации объединенных наций (ООН).

Вчера, 30 августа, Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой призвал "Талибан" обеспечить безопасный выезд из страны всех желающих афганцев и иностранных граждан.

Об этом передает агентство ТАСС.

За эту резолюцию, подготовленную Францией и Британией проголосовали 13 членов Совбеза ООН, за исключением России и Китая. Эти две страны воздержались. Постоянный представитель Москвы при ООН Василий Небензя, пояснил отказ голосовать з а резолюцию тем обстоятельством, что Париж и Лондон не учли при составлении текста документа принципиальные возражения и озабоченности Кремля. Москвы.



Согласно резолюции ООН, Афганистан больше не должен использоваться в качестве плацдарма для нападений на другие страны, для убежища или обучения террористов, планирования или финансирования терактов. В тексте соответствующие обязательства возлагаются на руководство талибов.

Особое внимание акцентируется на необходимости активизации усилий по предоставлению гуманитарной помощи. При этом все силы в Афганистане должны обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в районы страны для миссий ООН, ее спецагентств и деловых партнеров в целях оказания помощи людям. Авторы документа призывают гарантировать соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права и прав человека, включая женщин, детей и секс-меньшинств.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-президент Трамп потребовал каким-то образом отобрать у талибов брошенное в Афганистане американское оружие и снаряжение.