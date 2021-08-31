Недавний авиаудар США в Кабуле, попавший в жилой дом, стоил жизней 7 детям. Об этом сообщил официальный представитель Детского фонда ООН (UNICEF) в Кабуле Герве де Лис.

Об этом он сообщил по видео на пресс-конференции, передает ТАСС.

"По подтвержденной информации из открытых источников, (погибли - Ред.) семь детей", - сказал он.

Ранее США признали нанесение ракетного удара по Кабулу 29 августа. Заявлялось, что целью был боевик, якобы планировавший новую атаку на аэропорт столицы Афганистана.

По некоторым данным, в результате этой атаки погибли от девяти до 12 человек, в том числе дети. Удар был нанесен по одному из жилых домов.

Напомним, что британец вывез из Афганистана собак и кошек, из созданного им приюта на правительственном чартере. При этом сотрудников этого же приюта он эвакуировать не стал. В твиттере он заявил, что испытывает "настоящее глубокое чувство печали по афганцам", которые не смогли бежать.

Также мы писали о том, что в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана. Самый младший родился в аэропорту Кабула перед вылетом.