В Германии считают, что Россия и Китай должны будут поучаствовать в переговорах касаемо будущего Афганистана и возможной эвакуации граждан страны, которых могут начать преследовать захватившие власть талибы.

Об этом, ссылаясь на главу немецкого МИД Хайко Мааса, сообщает DPA.

Маас упомянул, что сегодня, 30 августа, в американском Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН, посвященное Афганистану. По его итогам станет ясно, хотят ли сотрудничать по этому вопросу Москва и Пекин.

По словам Мааса, участие России и в Китае в этом заседании очень важно, поскольку сейчас нужно привлечь за стол переговоров всех важнейших международных партнеров.

Отметим, что Россия и Китай, в отличие от других стран-членов Совбеза ООН, не закрыли свои посольства в захваченной талибами стране.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги операции Запада в Афганистане, заявил, что она показала, что нельзя создать демократию с помощью оружия.

Также мы сообщали, что США 29 августа начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана, завершить его планируют 31-го числа.