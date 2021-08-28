Талибы планируют в течение недели огласить состав нового правительства Афганистана. Представители террористического движения "Талибан" уже назначили губернаторов и глав полиции для 33 из 34 провинций этого государства.

Об этом передает агентство "Рейтерс" со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

Также спикер боевиков сообщил журналистам, что вопрос вхождения в состав Кабмина Афганистана женщин решат руководители "Талибана".

По его словам, талибы ожидают, что последствия экономических потрясений и резкого падения курса валюты, последовавших за захватом Кабула две недели назад, быстро сойдут на нет.

А источник в движении "Талибан" 21 августа сообщал, что глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана.

А упомянутый Муджахид заявлял о вероятности скорого объявления правительства Афганистана еще 22 августа, но этого до сих пор не сделали.

"Страна" подробно разбиралась, кто может возглавить Афганистан при талибах.

Мы также сообщали, что в "Борисполе" 28 августа приземлился очередной эвакуационный самолет из Кабула. В Офисе президента отчитались о 400 эвакуированных из Афганистана людях.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее называл угрозы после установления в Афганистане власти талибов.